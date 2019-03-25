На выборах президента Украины российских наблюдателей не будет

25.03.2019 11:01



В России вынуждены отказаться от идеи направить наблюдателей на выборы президента Украины из опасений и угроз «заведомого преследования». Как передает РИА Новости, комментарий с соответствующим содержанием поступил от департамента информации и печати МИД РФ в связи с отказом в аккредитации российских наблюдателей ОБСЕ на выборах президента Украины.

«На днях стало известно, что ЦИК Украины принял нелегитимное решение – отказал БДИПЧ ОБСЕ в аккредитации 24 граждан России в составе миссии Бюро по наблюдению за президентскими выборами в этой стране…», - говорится в сообщении.

Как отреагировала украинская сторона на это решение, пока не сообщается. Вероятно, комментарий появится позднее.

Напомним, что выборы президента Украины состоятся уже в это воскресенье, 31 марта. Нынешний президент страны Петр Порошенко, стремительно теряющий рейтинг, ранее заявил о «смертоносном оружии», которым армия может воспользоваться «против врагов».