На военной базе США в Японии прогремел взрыв

25.03.2019 12:09



На японской базе США «Кэмп Фостер» (размещена на Окинаве) неизвестный устроил взрыв, передает РИА Новости со ссылкой на ТК NHK. По информации местных сотрудников полиции, злоумышленник накануне вечером разрезал оградительную сетку, а затем пробрался на территорию базы. Далее он взорвал баллон с газом. Место, суд по всему, выбирал намеренно: второй этаж около двери офиса представительства японского минобороны. Уточняется, что в результате взрыва пострадавших нет, сумма нанесенного ущерба уточняется.

Обстоятельства, мотивы преступления и другие подробности выясняются. На месте работают специалисты. В числе прочего им предстоит выяснить, каким образом неизвестный смог проникнуть на базу.