На военной базе США в Японии прогремел взрыв
На японской базе США «Кэмп Фостер» (размещена на Окинаве) неизвестный устроил взрыв, передает РИА Новости со ссылкой на ТК NHK. По информации местных сотрудников полиции, злоумышленник накануне вечером разрезал оградительную сетку, а затем пробрался на территорию базы. Далее он взорвал баллон с газом. Место, суд по всему, выбирал намеренно: второй этаж около двери офиса представительства японского минобороны. Уточняется, что в результате взрыва пострадавших нет, сумма нанесенного ущерба уточняется.
Обстоятельства, мотивы преступления и другие подробности выясняются. На месте работают специалисты. В числе прочего им предстоит выяснить, каким образом неизвестный смог проникнуть на базу.
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