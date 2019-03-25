Хуан Гуайдо предупредил венесуэльцев об операции «Свобода»

25.03.2019 10:22



Оппозиционный лидер Венесуэлы Хуан Гуайдо, ранее провозгласивший сам себя временным главой страны, обратился с призывом к гражданам: начать подготовку к операции «Свобода», целью которой будет захват власти в Венесуэле. В своей речи, как передает Газета.ру, Гуайдо призвал оказывать максимальное давление на сегодняшних представителей властей, чтобы «окончательно прекратить узурпацию». Оппозиционер подчеркнул, что у каждого жителя страны есть своя «роль на этом этапе нашей борьбы».