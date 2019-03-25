Скончался режиссер Ларри Коэн

25.03.2019 11:32



Ушел из жизни известный с77-летний ценарист и режиссер Ларри Коэн, передает Газета.ру со ссылкой на Hollywood Reporter. Как сообщают СМИ, его не стало 23 марта в Лос-Анджелесе.

Коэна зрители знают по серии малобюджетных фильмов ужасов, в том числе «Маньяк-полицейский», «Оно живо» и сериал «Мастера ужасов». Кроме этого, он был автором сценариев для таких фильмов как «Телефонная будка» с Колином Фарреллом и серии фильмов о знаменитом детективе Коломбо.