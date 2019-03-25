Мюллер заявил, что в выборы США вмешались российские хакеры

25.03.2019 08:58



Специальный прокурор США Роберт Мюллер не смог найти доказательств, которые бы подтверждали факт сговора либо взаимодействия Дональда Трампа и российской стороны в период американской предвыборной кампании в 2016 году. Как передает РИА Новости, соответствующая информация была предоставлена Минюстом США.

Кроме этого, в расследовании сообщается о том, что представители штаба Трампа не имели никакого отношения к фактам взлома компьютеров демократов. Эту «ответственность» Мюллер возложил на хакеров, контролируемых Россией, которая все-таки пыталась оказывать влияние на выборы.