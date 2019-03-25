В Госдуме предлагают запретить в России продукты с трансжирами

25.03.2019 09:35



В Государственной думе выступили с предложением: проработать Минпромторгу и Минздраву вопрос га предмет изменения закона о поэтапном снижении использования в России искусственных трансжиров. Как передает РИА Новости, с соответствующей законодательной инициативой выступил депутат Виталий Милонов – письмо уже направлено в обозначенные министерства. В своем послании депутат предлагает ввести запрет на трансжиры, которые содержатся не только в фастфуде, но и в российской пищевой промышленности.