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Украинец Павел Гриб, который был осужден за содействие терроризму, объявил голодовку

22.03.2019 13:43
Украинец Павел Гриб, который был осужден за содействие терроризму, объявил голодовку

Гражданин Украины, который ранее был осужден на шесть лет, решил объявить бессрочную голодовку, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Марину Дубровину. По ее словам, на этот шаг он пошел из-за того, что ему не была оказана медицинская помощь, а еще потому, что ранее к нему не стали пускать украинских врачей. До этого ему диагностировали обострение хронического гастрита и ОРВИ.

Как сообщила Дубровина, Павел Гриб планирует употреблять только воду.

Суд приговорил украинца Павла Гриба к шестилетнему сроку за терроризм
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