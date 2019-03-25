10 продуктов, которые помогут наступлению беременности

25.03.2019 07:45



Диета влияет практически на все в организме, от кожи до веса и кровяного давления. Пища, которую мы принимаем, может помочь решить некоторые проблемы со здоровьем или в некоторых случаях вызвать неожиданные проблемы.

Рождаемость является одним из тех вопросов, в которых диета могла бы помочь. На протяжении многих лет многочисленные исследования предлагали «продукты фертильности», которые можно есть, чтобы улучшить общее репродуктивное здоровье. Такие продукты в основном работают из-за определенных питательных веществ, которые играют жизненно важную роль в зачатии ребенка. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, каждая десятая женщина может страдать бесплодием.

Чтобы снизить риск развития проблем с фертильностью, специалисты Центра назвали основные продукты, которые можно есть, чтобы естественным образом повысить шансы на зачатие ребенка.

1. Устрицы. По данным специалистов, устрицы могут повышать либидо и служить отличным источником цинка для фертильности. Это может увеличить производство яйцеклеток хорошего качества у женщин. Устрицы также предлагают другие важные репродуктивные витамины и минералы, такие как железо и витамин B12.

2. Водоросли. Морские водоросли просто помогают поддерживать функционирование печени, почек, мочевого пузыря и надпочечников, которые играют ключевую роль в поддержании хорошего состояния фертильности.

3. Инжир. Он широко использовался в качестве плодородной пищи со времен древних греков. Научные исследования также показали, что инжир обеспечивает достаточное количество железа для поддержания овуляции.

4. Фасоль. Фасоль также предлагает железо для улучшения фертильности и либидо. Бобовые являются хорошим источником белка, который может защитить женщин от проблем с овуляцией.

5. Корень мака. Эта трава не только способствует хорошей фертильности женщин, но и помогает мужчинам. Корень мака увеличивает энергию, улучшает иммунную систему и дает важные минералы и питательные вещества, такие как железо и йод.

6. Семена подсолнечника или масло семян. Подсолнечник дает витамин Е, который может повысить мужскую фертильность, согласно данным специалистов Центра. Это помогает мужчинам увеличить подвижность и количество сперматозоидов и улучшить фрагментацию ДНК.

7. Мороженое. Мороженое и другие жирные молочные продукты, такие как цельное молоко, жирный йогурт и сливочный сыр, оказались эффективными для снижения риска возникновения проблем с овуляцией у женщин.

8. Яйца. Яйца являются хорошим источником витаминов группы В и постного белка. Обогащенные омега яйца, как известно, полезны для плодовитости как у мужчин, так и у женщин.

9. Лосось. Дикий лосось содержит жирные кислоты, омега-3, витамин D и селен, которые, как известно, помогают мужчинам и женщинам в улучшении репродуктивных способностей. У женщин лосось может способствовать здоровому росту плода.

10. Корица. Корица может помочь улучшить здоровье диабетиков, что связано с бесплодием у женщин из-за синдрома поликистозных яичников. Корица снижает уровень глюкозы, триглицеридов, холестерина ЛПНП и общего холестерина у пациентов с диабетом, что затем может привести к улучшению овуляции.

Тем не менее специалисты предупреждают, прежде чем принимать какую-либо из этих продуктов, убедитесь, что у вас нет на них аллергии или индивидуальной непереносимости, чтобы избежать каких-либо проблем со здоровьем, пишет MedicalDaily.