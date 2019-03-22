Употребление орехов помогает улучшить функции мозга у пожилых людей

22.03.2019 18:56



Люди, которые потребляют только горсть орехов каждый день в течение нескольких лет, могут значительно улучшить свою когнитивную функцию в пожилом возрасте. Об этом в своем новом исследовании говорят специалисты из Университета Южной Австралии (UniSA), пишет PsychCentral.

Исследование, в котором участвовали 4 822 человека в возрасте 55 лет и старше, показывает, что употребление более 10 граммов орехов в день было связано с улучшением умственного функционирования, включая улучшение мышления, рассуждения и памяти.

Ведущий исследователь доктор Мин Ли сказал, что исследование является первым, чтобы найти связь между познанием и потреблением орехов у пожилых людей. Полученные результаты дают важную информацию о возрастающих проблемах психического здоровья (включая деменцию), с которыми сталкивается стареющее население.

"Старение населения - одна из самых серьезных проблем XXI века. Люди не только живут дольше, но и с возрастом нуждаются в дополнительной медицинской поддержке, которая оказывает беспрецедентное давление на пожилых людей и медицинские услуги”, - говорит доктор Ли. “Улучшение и профилактика здравоохранения, включая диетические изменения, могут помочь решить проблемы, которые представляет собой стареющее население.”

Специалисты Всемирной организации здравоохранения утверждают, что число людей, живущих с деменцией, составляет порядка 47 млн человек во всем мире. Но к 2030 году этот показатель увеличится до 75 млн человек, а к 2050 году количество людей страдающих деменцией может утроиться.

"С возрастом люди, естественно, испытывают изменения в концептуальном мышлении, памяти и скорости обработки. Это все часть нормального процесса старения", - сказал Ли. "Но возраст также является самым сильным известным фактором риска когнитивных заболеваний. Если мы сможем найти способы помочь пожилым людям дольше сохранять свое когнитивное здоровье и независимость, даже изменив свой рацион, тогда это абсолютно стоит усилий.”