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В Польше задержан бывший владелец ТЦ «Зимняя вишня»

25.03.2019 06:46
В Польше задержан бывший владелец ТЦ «Зимняя вишня»

По запросу Следственного комитета России на территории Польши задержан Вячеслав Вишневский, бывший генеральный директор фирмы, которой принадлежал сгоревший ТЦ «Зимняя вишня». Ранее, СК РФ заочно арестовал мужчину и объявил его в международный розыск. Вишневского обвиняют в даче взятки сотрудникам госорганов, отвечающих за выдачу документации о приеме работ во время реконструкции ТЦ, что привело к возникновению пожара, в котором погибли 60 человек. В настоящее время СК РФ проводит переговоры с польской стороной об экстрадиции Вишневского в Россию, пишет РБК.

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