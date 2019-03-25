В Польше задержан бывший владелец ТЦ «Зимняя вишня»

25.03.2019 06:46



По запросу Следственного комитета России на территории Польши задержан Вячеслав Вишневский, бывший генеральный директор фирмы, которой принадлежал сгоревший ТЦ «Зимняя вишня». Ранее, СК РФ заочно арестовал мужчину и объявил его в международный розыск. Вишневского обвиняют в даче взятки сотрудникам госорганов, отвечающих за выдачу документации о приеме работ во время реконструкции ТЦ, что привело к возникновению пожара, в котором погибли 60 человек. В настоящее время СК РФ проводит переговоры с польской стороной об экстрадиции Вишневского в Россию, пишет РБК.