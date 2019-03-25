В США не нашли доказательств связи Трампа с Москвой

25.03.2019 06:30



Спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел никакой связи американского лидера Дональда Трампа с Россией. Об этом он сообщил в подготовленном им докладе, который недавно был передан генпрокурору США Уильяму Барру. В докладе отмечается, что ни Трамп ни его администрация не имели связей с Москвой во время проведения президентских выборов в США в 2016 году. Представители Трампа также не причастны к взлому компьютеров Демократической партии. Согласно выводам спецпрокурора, к компьютерному взлому демократов имеют отношение российские хакеры, пишет РИА Новости.