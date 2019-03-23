Спецпрокурор Мюллер завершил расследование

23.03.2019 08:46



Американский телеканал Fox News сообщил о том, что спецпрокурор Роберт Мюллер завершил проводимое им расследование о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году и связях с Москвой лидера страны Дональда Трампа. По информации телеканала Мюллер уже передал отчет по данному делу генеральному прокурору США Уильяму Барру. Теперь, Барр должен решить предавать ли материалы дела и полученный отчет огласке и какая часть информации будет представлена общественности, пишет РИА Новости.