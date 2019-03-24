Порошенко посоветовали покаяться на коленях

24.03.2019 09:32



Члены партии «Оппозиционная платформа», лидер которой Юрий Бойко является кандидатом в президенты Украины, посоветовали действующему главе государства Петру Порошенко покаяться на коленях перед украинцами. По мнению представителей партии, которое они высказали в опубликованном на своем официальном сайте сообщении, за пять лет нахождения у власти Порошенко разорил пенсионеров, довел страну до нищеты и «подсадил экономику Украины на кредитную иглу». Именно за это Порошенко должен каяться на коленях перед украинцами, пишет РБК.