Больные раком назвали первые симптомы заболевания

24.03.2019 09:12



Люди, страдающие онкологическими заболеваниями мозга, назвали самые первые симптомы рака, к которым они не отнеслись достаточно серьезно. По их словам, в самом начале болезни они чувствовали сильную усталость, ухудшение зрения, проблемы с равновесием, у них стали появляться проблемы с памятью. Тем не менее, люди не связывали эти проблемы с онкологией, а списывали их на тяжелую работу или хроническую усталость, пишет портал Реальное время.