Астана сменила название на Нур-Султан
23.03.2019 11:40
Президент Казахстана Касым-Жомарт Кокаев подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нур-Султан. Информация об этом поступила из пресс-службы нового президента. Данный указ вступит в силу с того момента, когда он будет официально опубликован.
Столица Казахстана Астана получила свое название в 1998 году, после того, как стала столицей государства. В переводе с казахского Астана означает «столица».
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