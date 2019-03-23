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Астана сменила название на Нур-Султан

23.03.2019 11:40
Астана сменила название на Нур-Султан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Кокаев подписал указ о переименовании столицы государства Астаны в Нур-Султан. Информация об этом поступила из пресс-службы нового президента. Данный указ вступит в силу с того момента, когда он будет официально опубликован.

Столица Казахстана Астана получила свое название в 1998 году, после того, как стала столицей государства. В переводе с казахского Астана означает «столица».

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