Зеленский назвал условия возврата Крыма

23.03.2019 11:21



Кандидат в президенты Украины и лидер предвыборной гонки Владимир Зеленский назвал условия возвращения Крыма в состав Украины. По его словам, основным условием возврата как Крымского полуострова, так и Донбасса является смена власти в стране. После чего, необходимо провести серьезную информационную кампанию чтобы убедить людей в нормальном отношении властей и доказать им, что они являются настоящими украинцами, пишет РБК.