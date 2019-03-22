Константин Зеленский выступает против притеснения русского языка на Украине

22.03.2019 09:01



Константин Зеленский, шоумен и кандидат в президенты, заявил, что он против притеснения русского языка на территории Украины, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. В разговоре с журналистами, среди которых были и сотрудники известных мировых изданий, Зеленский заявил, что по Конституции государственный язык – украинский. Однако по закону власти также обязаны поддерживать развитие русского языка, а также языка других «национальных меньшинств». «Не надо давить русский язык», — подчеркнул шоумен.