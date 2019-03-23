Названа главная причина смертности мужчин в России

23.03.2019 09:04



Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова назвала главную причину высокой смертности мужчин в России. Так, в нашей стране умирает порядка 735 мужчин на 100 тыс. человек, а около 70% мужских смертей так или иначе связаны с употреблением алкоголя. По данным Скворцовой, этот показатель в Евросоюзе составляет 200-230 мужчин на 100 тыс. человек. Министр подчеркнула, что самой уязвимой категорией являются мужчины в возрасте 50 - 60 лет, так как по статистике, если мужчины доживают до 55 лет, то они, в среднем, доживают до 79 лет, пишет РИА Новости.