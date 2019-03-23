СБУ даст правовую оценку визиту Бойко и Медведчука в Россию

23.03.2019 08:36



Служба безопасности Украины прокомментировала визит в Россию и встречу с премьер-министром России Дмитрием Медведевым кандидатов в президенты Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука. Такая информация появилась на официальном сайте СБУ. Специалисты Службы намерены оценить визит граждан Украины в страну-агрессора и встречу с одним из ее лидеров. Спецслужбы в самое ближайшее время дадут свою оценку ситуации, пишет ТАСС.