Дмитрий Медведев встретился с Бойко и Медведчуком

22.03.2019 17:30



В Москве состоялась встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева с кандидатами в президенты Украины Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. Так, во время проведения переговоров, Юрий Бойко заявил о необходимости подписания контракта на прямые поставки на Украину российского газа, а также озвучил свои варианты продления транзитного контракта на поставку газа в Европу через территорию Украины. Тем не менее, по словам Медведева, Россия не видит положительных сигналов от украинских властей в газовом вопросе, пишет RT.