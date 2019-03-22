Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают учиться у ВСУ

22.03.2019 19:58



Действующий президент Украины Петр Порошенко, в рамках эфира одной из радиостанций, сообщил, что войсковые формирования, входящие в состав НАТО, частенько приезжают на Украину с целью перенять настоящее военное мастерство у ВСУ, сообщает «РБК». Порошенко подчеркнул, что за последние пять лет армия Украины добилась невиданного прогресса и развития, а на ее вооружении находится самая современная техника и виды вооружения.