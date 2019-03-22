Томский районный суд ушел в отставку в полном составе

22.03.2019 19:52



В томском районном суде «Молчановском» все судьи «одним махом» покинули свои должности по собственному желанию, сообщают «РИА новости». Примечательно, все полномочия всех троих судей заканчивались менее чем через месяц. О причинах подобной коллективной отставки ничего не известно, пресс-служба суда не делала никаких заявлений, но, предположительно, судей могли вынудить покинуть пост их областные коллеги, из-за недавнего оправдательного приговора, вынесенного местным представителям полиции.