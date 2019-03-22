Аэрофлот отменит самые дешевые билеты с багажом

22.03.2019 17:59



В Аэрофлоте приняли решение отменить самые дешевые билеты с багажом. При этом, в авиакомпании будет введен специальный тариф, который не предусматривает провоз багажа. Пассажир, купивший данный билет сможет пронести только ручную кладь. Но, как сообщают в Аэрофлоте, стоимость безбагажных билетов будет значительно снижена, примерно, на 30% от стоимости самого дешевого билета с багажом. Эту информацию подтвердили в пресс-службе авиакомпании, пишет РБК.