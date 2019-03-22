Алина Загитова выиграла ЧМ по фигурному катанию в Японии

22.03.2019 15:28



Олимпийская чемпионка Алина Загитова выиграла Чемпионат мира по фигурному катанию в Японии. Российская фигуристка получила золото турнира набрав 237,5 балла. Фигуристка из Казахстана Элизабет Турсынбаева, исполнив в своей произвольной программе четверной сальхов, получила 224,76 балла, что позволило ей занять второе место и получить серебряную медаль чемпионата. Евгения Медведева стала третьей, набрав в сумме двух прокатов 223,8 балла. Лучшая представительница Японии Рика Кихира стала четвертой с суммой баллов 223,49. Еще одна российская фигуристка Софья Самодурова заняла восьмое место в турнире получив 208,58 балла.