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Российскую фигуристку Алину Загитову проверяли на допинг до трех часов ночи

21.03.2019 10:32
Российскую фигуристку Алину Загитову проверяли на допинг до трех часов ночи

В Сайтаме (Япония), где проходит Чемпионат мира по фигурному катанию, россиянку Алину Загитову закончили проверять на допинг в три часа ночи, передает Матч-ТВ. В общей сложности олимпийская чемпионка Пхенчхана провела на ледовой арене около пяти часов.

Вероятно, столь повышенное внимание к россиянке связано с ее лидерством в проходящем турнире. По итогам короткой программы Алина идет на первом месте, в ее копилке 82,08 балла.

Алина Загитова стала первой в короткой программе на ЧМ в Японии
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