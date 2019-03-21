Российскую фигуристку Алину Загитову проверяли на допинг до трех часов ночи

21.03.2019 10:32



В Сайтаме (Япония), где проходит Чемпионат мира по фигурному катанию, россиянку Алину Загитову закончили проверять на допинг в три часа ночи, передает Матч-ТВ. В общей сложности олимпийская чемпионка Пхенчхана провела на ледовой арене около пяти часов.

Вероятно, столь повышенное внимание к россиянке связано с ее лидерством в проходящем турнире. По итогам короткой программы Алина идет на первом месте, в ее копилке 82,08 балла.