Банк России сохранил ключевую ставку

22.03.2019 14:27



На сегодняшнем заседании Совета директоров Банка России рассмотрел вопрос об изменении ключевой ставки. Так, Советом было принято решение оставить ставку без изменений. В настоящий момент она составляет 7,75% годовых. Вместе с тем, данное решение регулятора было ожидаемым. Также, в заявлении опубликованном на сайте Банка России говорится о возможности снижения ключевой ставки уже в текущем году, пишет Интерфакс.