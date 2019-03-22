Чиновники заслуживают дорогие автомобили

22.03.2019 07:48



Во время рассмотрения в Государственной думе РФ законопроекта об ограничении стоимость автомобилей, закупаемых для чиновников, суммой в 2 млн рублей, депутат от партии Единая Россия Александр Максимов заявил, что чиновники заслуживают дорогие авто. По его словам, данный законопроект, это некая уступка или поблажка российскому народу, который традиционно люто ненавидит успешных и состоявшихся, неординарных людей. К таким людям Максимов отнес и чиновников. По его словам, "если человек состоялся, если он неординарен, он имеет право на все эти блага".

Тем не менее, депутаты других партий выразили другую точку зрения. Так, депутат от партии "Справедливая Россия" Валерий Гартунг заявил, что если Максимов и такие как он считаю себя людьми неординарными и состоявшимися, они могут покупать себе собственные автомобили, а не удовлетворять свои потребности в дорогих авто, получая служебные машины, купленные за счет государства и налогоплательщиков, пишет РИА Новости.

В результате законопроект был отклонен.