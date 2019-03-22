Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
22 МАР, 08:29 МСК
USD (ЦБ)    63,7420
EUR (ЦБ)    72,7870

22 МАР, 08:29 МСК
USD (ЦБ)    63,7420
EUR (ЦБ)    72,7870

Чиновники заслуживают дорогие автомобили

22.03.2019 07:48
Чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во время рассмотрения в Государственной думе РФ законопроекта об ограничении стоимость автомобилей, закупаемых для чиновников, суммой в 2 млн рублей, депутат от партии Единая Россия Александр Максимов заявил, что чиновники заслуживают дорогие авто. По его словам, данный законопроект, это некая уступка или поблажка российскому народу, который традиционно люто ненавидит успешных и состоявшихся, неординарных людей. К таким людям Максимов отнес и чиновников. По его словам, "если человек состоялся, если он неординарен, он имеет право на все эти блага".

Тем не менее, депутаты других партий выразили другую точку зрения. Так, депутат от партии "Справедливая Россия" Валерий Гартунг заявил, что если Максимов и такие как он считаю себя людьми неординарными и состоявшимися, они могут покупать себе собственные автомобили, а не удовлетворять свои потребности в дорогих авто, получая служебные машины, купленные за счет государства и налогоплательщиков, пишет РИА Новости.

В результате законопроект был отклонен.

Глава Росгеологии отправлен в отставку
Читать еще:
✉ переслать на email Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?

Научно-технический прогресс – всемирное благо или замедленная бомба под человечеством?
Наука и технологии

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве

Реформа в строительной отрасли натолкнулась на пробелы в законодательстве
Интервью и комментарии

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться

Выйти из «зоны комфорта». Как отказаться от деградации и начать развиваться
Бизнес и психология 2

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 7

Узнай, страна

В Свердловской области будут производить двухэтажные электропоезда для РЖД

В Свердловской области будут производить двухэтажные электропоезда для РЖД

В ЕАО соединили российскую и китайскую часть первого железнодорожного моста через Амур

В ЕАО соединили российскую и китайскую часть первого железнодорожного моста через Амур

В Краснодарском крае открыли первое в ЮФО производство проволочных изделий

В Краснодарском крае открыли первое в ЮФО производство проволочных изделий

В Республике Башкортостан модернизировали единый испытательный центр для авиационных агрегатов

В Республике Башкортостан модернизировали единый испытательный центр для авиационных агрегатов

Новости СМИ

Новости дня

08:25 Индонезия отказалась от 50 лайнеров Boeing 737 Max 8 Индонезия отказалась от 50 лайнеров Boeing 737 Max 8
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
07:28 Глава Росгеологии отправлен в отставку Глава Росгеологии отправлен в отставку
07:13 Россия и Венгрия договорились о поставках газа без участия Украины Россия и Венгрия договорились о поставках газа без участия Украины
06:58 Трамп предлагает признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами Трамп предлагает признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами
06:41 "Нафтогаз" прокомментировал решение суда Англии по делу с "Газпромом" "Нафтогаз" прокомментировал решение суда Англии по делу с "Газпромом"
00:44 ЦБ выявил 168 финансовых пирамид в 2018 году ЦБ выявил 168 финансовых пирамид в 2018 году
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
00:07 Подсчитана стоимость народного достояния России Подсчитана стоимость народного достояния России

Узнай, страна!

21 МАР, 16:07 В Свердловской области будут производить двухэтажные электропоезда для РЖД В Свердловской области будут производить двухэтажные электропоезда для РЖД
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
21 МАР, 15:33 В ЕАО соединили российскую и китайскую часть первого железнодорожного моста через Амур В ЕАО соединили российскую и китайскую часть первого железнодорожного моста через Амур
21 МАР, 14:28 В Краснодарском крае открыли первое в ЮФО производство проволочных изделий В Краснодарском крае открыли первое в ЮФО производство проволочных изделий
21 МАР, 13:47 В Тамбове готовятся к XXXVIII Международному музыкальному фестивалю имени С.В.Рахманинова В Тамбове готовятся к XXXVIII Международному музыкальному фестивалю имени С.В.Рахманинова
21 МАР, 07:41 Омский рынок медицинского оборудования планирует экспансию в Казахстан Омский рынок медицинского оборудования планирует экспансию в Казахстан
19 МАР, 10:36 В Вологодской и Ярославской области планируют развивать промышленный туризм В Вологодской и Ярославской области планируют развивать промышленный туризм

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter