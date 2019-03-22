Суд приговорил украинца Павла Гриба к шестилетнему сроку за терроризм

22.03.2019 11:41



Решением Северо-Кавказского окружного военного суда украинец Павел Гриб был приговорен к шестилетнему сроку заключения в колонии общего режима по обвинению в терроризме, сообщает РИА Новости из зала судебных заседаний.

Со своей стороны Гриб отрицает свою вину.

Приговор пока не вступил в силу. У адвоката есть десять дней, чтобы обжаловать судебный приговор.

Во время оглашения приговора присутствовали украинские журналисты и представители украинского консульства в Ростове-на-Дону.