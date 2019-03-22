У «Мисс Москва-2018» отобрали корону

22.03.2019 13:04



Победительницу конкурса «Мисс Москва-2018» Алесю Семеренко лишили титула и короны по причине того, что она не соблюдала условия контракта, передает ТАСС. Позднее в СМИ появился комментарий директора конкурса Татьяны Андреевой-Фальк, заявившей, что в течение года обладательница короны обязана бывать на множестве мероприятий, а Семеренко за три месяца после конкурса не побывала ни на одном из них. Плюс ко всему, девушка сломала корону, которая не подлежит ремонту.

Комментируя подобные заявления, сама победительница заявила, что все это – клевета. В своем инстаграме она написала: «Сломала корону?? Ну вы серьёзно? И «заметили» это только спустя 3 месяца после финала!? Я лично отвезла ее в офис и у меня ее благополучно приняли».

Что касается своего «неучастия» в мероприятиях, то девушка заявила, что их вообще не было, и никто их не устраивал: «Не была ни на одном мероприятии? Которых не было?? О каких вообще мероприятиях идёт речь? Да у нас даже на подготовке не было ни одного мероприятия, хотя много всего обещали. Никто никуда меня не звал…».