Вместо Ричарда Гира в «Красотке» должен был сыграть Джон Траволта

22.03.2019 10:05



Известный актер Джон Траволта дал интервью РИА Новости. Во время беседы он рассказал о том, что в фильме «Красотка» главную роль должен был сыграть он, а не Ричард Гир. Причем, этот фильм писался специально «под него», отметил актер. По его словам, в этой киноленте он не сыграл по причине того, что против этого выступили его менеджеры. В общей сложности есть около шести фильмов, в которых Траволта отказался, а вместо него в них сыграл Гир. Кроме «Красотки» - это мюзикл «Чикаго», «Дни жатвы», «Американский жиголо», а также «Офицер и джентльмен».