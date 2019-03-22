В Байкале полностью восстановился уровень воды

22.03.2019 12:26



В озере Байкал полностью восстановлен уровень воды, о чем в разговоре с РИА Новости проинформировал руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов. Он отметил, что маловодья не ожидается, и с уровнем воды «все будет хорошо».

Что касается прошедшего маловодья, то, по словам эксперта, его причиной послужило засушливое лето. С учетом того, что ожидаемого притока воды для восполнения уровеня озера в третьем квартале года, не оказалось.