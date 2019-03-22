Индонезия отказалась от 50 лайнеров Boeing 737 Max 8

22.03.2019 08:25



АК Garuda (национальный авиаперевозчик Индонезии) приняла решение разорвать контракт на покупку 49 самолетов Boeing 737 Max 8 из-за случившихся ранее в течение полугода двух авиакатастроф. Как передает Газета.ру, соответствующее заявление сделал представитель авиакомпании. По его словам, люди потеряли доверие к этим лайнерам. Все это привело к тому, что Garuda стала требовать разорвать контракт на поставку этих самолетов. На данный момент в распоряжение компании «успел поступить» один самолет данной модификации.