Дональд Трамп заявил, что любит чужие деньги

22.03.2019 10:38



Глава США Дональд Трамп не скрывает свою любовь к финансам, особенно не к своим. И об этом на публике вполне открыто может заявить. Как передает Газета.ру со ссылкой на Mediaite, в доказательство этому можно назвать эпатажное выступление Трампа перед студентами. В момент, когда говорилось о большой задолженности по образовательным кредитам, сумма которых сегодня составляет примерно полтора миллиона долларов, глава США и высказал свое отношение к этой проблеме.

«Мы будем над этим работать очень скоро. У меня всегда были хорошие отношения с кредитами. Я люблю кредиты. Я люблю деньги других людей», — подчеркнул Дональд Трамп.

Пообещав, что этим вопросом займутся власти.