Следующий бой Хабиба Нурмагомедова состоится уже этой осенью

22.03.2019 11:06



Названа дата, когда чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет свой следующий бой, о чем пишет «Советский спорт». Поединок знаменитого спортсмена состоится осенью, 7 сентября 2019 года, о чем в одной из социальных сетей написал журналист Азамат Бостанов.

Кто выступит соперником Нурмагомедова, пока не сообщается. Напомни также, что россиянин отбывает 9-месячную дисквалификацию, которой он был наказан за потасовку, которая произошла после турнира UFC 229, на котором он встречался с ирландским бойцом Конором Макгрегором.