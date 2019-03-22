В Instagram снова сбои

22.03.2019 09:25



В социальной сети Instagram снова происходят сбои, о чем сообщают пользователи из разных стран, передает РИА Новости со ссылкой на сервис Downdetector (специализируется на неполадках известных сайтов).

Как сообщается, сбои произошли около часа ночи по мск. О проблемах сообщали жители США, Японии, Австралии, а также Сингапура, Малайзии и России. Люди сообщали о неполадках с новостной лентой, проблемах при попытке авторизации, и так далее.

В руководстве Instagram на момент выхода материала случившееся пока никак не прокомментировали.