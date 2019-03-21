21.03.2019 11:25



Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын хочет приехать в Россию. Как передает Интерфакс, об этом сообщает Dong-А Ilbo, ссылаясь на своего собеседника из разведки США. Как утверждает бывший глава центра корейских программ ЦРУ Эндрю Ким, Ким Чен Ын планирует развивать отношения с США и Китаем. Но при этом он хочет сохранить отношения и с российской стороной, о чем свидетельствует факт активизирующихся отношений Пхеньяна с Москвой.

Напомним также, что в конце мая прошлого года глава российского МИД Сергей Лавров во время своего визита в КНДР передал Ким Чен Ыну приглашение от Владимира Путина побывать в России.