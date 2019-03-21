Американская Citigroup решила продать золото Венесуэлы

21.03.2019 13:49



Американский конгломерат Citigroup планирует продать венесуэльское золото в счет непогашенного кредита, передает Газета.ру со ссылкой на сообщение Reuters. В сообщении говорится, что в этом случае речь идет о сумме 1,6 миллиарда долларов.

Агентство отмечает, что ранее Венесуэла должна была покрыть первую часть кредита, размер которой составлял 1,1 миллиарда долларов. Погашение должно было состояться еще 11 марта.

Вместе с этим, как сообщается, Каракас предоставил конгломерату золото для получения кредита.