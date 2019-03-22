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Глава Росгеологии отправлен в отставку

22.03.2019 07:28
Глава Росгеологии отправлен в отставку

Заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко рассказала об отставке главы Росгеологии Романа Панова. Так, по ее словам, в Минэкономразвитие поступила директива Правительства РФ об отставке Панова, в связи с чем, были проведены все необходимые процедуры для снятия его с должности в соответствии с российским законодательством.

Ранее, Домодедовский городской суд Московской области вынес постановление об аресте бывшего замглавы Росгеологии Руслана Горринга, которого обвиняют в совершении мошеннических действий в особо крупном размере. Горринг арестован на два месяца, пишет ТАСС.

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