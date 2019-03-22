Россия и Венгрия договорились о поставках газа без участия Украины

22.03.2019 07:13



Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто рассказал об итогах прошедших переговоров с российской корпорацией "Газпром". Так, по его словам, сторонам удалось договориться о поставках российского газа венгерской стороне даже в том случае, если после окончания в текущем году транзитного контракта с Украиной, российская и украинская стороны не смогут договориться о возобновлении сотрудничества. Сийярто подчеркнул, что генеральный директор "Газпрома" Алексей Миллер дал гарантии поставок газа венгерским потребителям в 2020 году даже без заключения нового транзитного договора с Украиной, пишет Коммерсант.