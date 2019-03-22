"Нафтогаз" прокомментировал решение суда Англии по делу с "Газпромом"

22.03.2019 06:41



Высокий суд Англии и Уэльса вынес вердикт о приостановке на территории страны принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по делу между "Газпромом" и "Нафтогазом" до того момента, пока не будет вынесен вердикт Апелляционного суда округа Свеа. "Нафтогаз" прокомментировал данное решение. Как сообщается на официальном сайте компании, в настоящее время "Нафтогаз" не сможет продолжить принудительное взыскание денежных средств с "Газпрома" на территории Англии и Уэльса, пишет РИА Новости.