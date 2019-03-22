ЦБ выявил 168 финансовых пирамид в 2018 году
22.03.2019 00:44
За 2018 год Центральный банк России выявил порядка 168 «финансовых пирамид», учитывая, что годом ранее их количество составляло 137, сообщает «ТАСС». В настоящее время проводится подсчет суммарного экономического ущерба, нанесенного подобными организациями. Основной задачей ЦБ в данном вопросе, несомненно, является минимизация ущерба от деятельности подобных «пирамид», что подразумевает их оперативное выявление и закрытие.
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