Подсчитана стоимость народного достояния России

22.03.2019 00:07



Минприроды России провело комплексную оценку биологических, минеральных и водных ресурсов Российской Федерации, озвучив их денежный эквивалент, сообщает «Lenta.ru». Оценка построена на период до 2017 года включительно. Наибольшую суммарную стоимость имеют леса России, они оценены в 5,5 трлн рублей. Водные запасы были оценены в 486 млрд рублей, а дикие породы животных, охота на которых имеет ряд ограничений, в сумме стоят около 640 млн рублей. Виды животных, на которых не распространяются охотничьи лимиты и ограничения не были включены в расчетную базу.