Мост Голден Гейт в Сан-Франциско – золотые ворота США

21.03.2019 23:58



У западного берега США расположен пролив Голден Гейт, соединяющий бухту Сан-Франциско с Тихим океаном. До постройки моста пересечь этот пролив и попасть в калифорнийский округ Марин (южную часть) можно было только на лодке или на пароме. Постройка моста существенно упростила этот путь. Мост был возведён над проливом Золотые ворота, откуда и получил своё название.

История создания

У строительства моста интересная и длинная история создания. Планы постройки моста зародились ещё в 1872 году у самопровозглашённого императора США Нортона Первого. Нортон слыл довольно оригинальным и полусумасшедшим человеком, но пользовался уважением населения. Его идеи часто поддерживались обществом. Указ о строительстве моста и месте его возведения и была одна из идей императора. Тогда на этот указ не обратили особого внимания, но прошли годы, и мост был построен на месте, указанном Нортоном Первым.

Устройство и конструктивные особенности

Для создания проекта моста был приглашён американский инженер Джозеф Страусс, чьё имя указано на табличке южной башни моста. Хотя все лавры строителя моста остались за Страуссом, основная работа была выполнена не им, а инженерами Львом Моисеевым и Чарльзом Альтоном Элиссом. Однако их имена из-за разногласий со Страуссом не были названы в числе создателей моста. У проекта моста было много недоброжелателей, однако Страусс сумел преодолеть все препятствия.

5 января 1933 года был дан старт началу строительства. Одна за другой стали возникать проблемы. Нестабильный грунт, мощные течения в зоне строительства создавали, казалось бы, непреодолимы трудности. Работать под водой можно было лишь в моменты отлива и не дольше 20-30 минут в день. Но все трудности были преодолены, и в конструкцию моста была забита последняя заклёпка, изготовленная из золота, в честь этого события. 27 мая 1937 года было торжественно открытие моста.

Более 200 000 человек пересекли мост в день его открытия в 1937 году. Одни шли, другие бегали, танцевали, катались на велосипедах или ходили на ходулях. Фото: wbur.org

Общая длина моста составляет 2,7 км. Основной пролёт 1280 м. Ширина 27м. Опоры моста возвышаются над водой на 227 метров. В сооружении было использовано более 1,2 млн. заклёпок. Мост крепится на двух толстых канатах, диаметром 93 см. Канаты закреплены на 227-метровых опорах. Из бетона, залитого в опоры моста, можно было построить дорогу от Сан-Франциска до Нью-Йорка.

До 1964 г. мост Золотые Ворота считался самым большим висячим мостом в мире. Фото Library of Congress

Изначально мост планировалось покрасить в металлический цвет, но дизайнеры проекта Ирвинг Морроу с женой предложили покрасить мост в оранжево-красный цвет. И оказались правы. Дизайнеры так же предложили сделать подсветку моста, но, из-за дороговизны, предложение было отклонено. Однако спустя 50 лет это предложение все-таки было воплощено в жизнь. Подсветка сделала мост ещё прекраснее.

Автомобильное движение по мосту очень оживлённое. В среднем мост пересекает около 100000 авто в сутки. Существует ограничение скорости – 45 миль в час.

Для пешеходов проход по мосту бесплатен. Интересно, что для автомобилей проезд в северном направлении бесплатно, а в южном нужно заплатить 6 долларов.

Мост – символ Америки

Наблюдать за Золотым мостом лучше всего утром. Мост окутан туманом, и кажется, что в нём растворяются шпили башен.

Мост Золотые ворота считается одним из символов Америки.