Мосты мира: китайский Чжанцзяцзе стеклянный мост и «сердце в пятки»

17.03.2019 23:56



Стеклянный мост Чжанцзяцзе, расположенный в Китае, был открыт для посещения туристами в конце августа 2016 года. Он находится над китайским Гранд-Каньоном. На этом строении можно вдоволь насладиться окружающим пейзажем расположенным не только вокруг, но и еще под ногами, ведь его дорожное покрытие выполнено из прозрачных стеклянных панелей. Архитектором этого проекта выступил израильский архитектор Хаим Дотан.

Конструкция строения

Протяженность моста составляет 430 метров, а ширина - 6 м. Строение располагается в наивысшей точке от Земли на уровне 260 м. Конструкция дорожного полотна держится на 4-х стальных опорах, размещенных по краям стен каньона. На мосту установлено 120 стеклянных панелей. Конструкция каждой предусматривает три слоя, каждый из которых состоит из закаленного стекла. Толщина каждого слоя составляет 5 см. Все конструкция удерживается благодаря стальным тросам.

Одновременно мост может принимать 800 туристов без опасности обрушения.

На возведение строения было потрачено 3,4 млн. долларов.

Особенности моста

Этот стеклянный мост внесен в книгу рекордов Гиннеса по десяти различным номинациям, касающихся его конструктивных особенностей и дизайна. Одними из самых весомых являются наибольшая протяженность среди стеклянных мостов, и самая большая высота, на которой располагаются подобные строения.

Здесь любой желающий может осуществить прыжок с высоты 265 метров, прямо с середины моста.

Для демонстрации прочности конструкции был проведен ряд мероприятий. На мост были приглашены строители с кувалдами. Они ударяли по стеклянным панелям этими инструментами. По мосту также проезжал внедорожник, масса которого превышала 2 тонны. Оба эксперимента не нанесли весомого ущерба мосту, как и предполагали создатели конструкции.

В первые дни после открытия аттракциона, ежедневно его желали посетить около 80 тыс. человек, что при одновременной вместимости в 800 людей составляло большое неудобство. В планах создателей было в 10 раз меньше народа. Поэтому потребовалось ограничить число туристов. Людей на мост запускают только в три захода, для соблюдения техники безопасности.

Данное строение располагается на территории национального лесного парка, признанного ЮНЕСКО объектом всемирного наследия.