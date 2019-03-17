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Мосты мира: китайский Чжанцзяцзе стеклянный мост и «сердце в пятки»

17.03.2019 23:56
Мосты мира: китайский Чжанцзяцзе стеклянный мост и «сердце в пятки»

Стеклянный мост Чжанцзяцзе, расположенный в Китае, был открыт для посещения туристами в конце августа 2016 года. Он находится над китайским Гранд-Каньоном. На этом строении можно вдоволь насладиться окружающим пейзажем расположенным не только вокруг, но и еще под ногами, ведь его дорожное покрытие выполнено из прозрачных стеклянных панелей. Архитектором этого проекта выступил израильский архитектор Хаим Дотан.

Мост Чжанцзяцзе

Конструкция строения

Протяженность моста составляет 430 метров, а ширина - 6 м. Строение располагается в наивысшей точке от Земли на уровне 260 м. Конструкция дорожного полотна держится на 4-х стальных опорах, размещенных по краям стен каньона. На мосту установлено 120 стеклянных панелей. Конструкция каждой предусматривает три слоя, каждый из которых состоит из закаленного стекла. Толщина каждого слоя составляет 5 см. Все конструкция удерживается благодаря стальным тросам.
Одновременно мост может принимать 800 туристов без опасности обрушения.

Мост Чжанцзяцзе

На возведение строения было потрачено 3,4 млн. долларов.

Особенности моста

Этот стеклянный мост внесен в книгу рекордов Гиннеса по десяти различным номинациям, касающихся его конструктивных особенностей и дизайна. Одними из самых весомых являются наибольшая протяженность среди стеклянных мостов, и самая большая высота, на которой располагаются подобные строения.
Здесь любой желающий может осуществить прыжок с высоты 265 метров, прямо с середины моста.
Для демонстрации прочности конструкции был проведен ряд мероприятий. На мост были приглашены строители с кувалдами. Они ударяли по стеклянным панелям этими инструментами. По мосту также проезжал внедорожник, масса которого превышала 2 тонны. Оба эксперимента не нанесли весомого ущерба мосту, как и предполагали создатели конструкции.

Мост Чжанцзяцзе

В первые дни после открытия аттракциона, ежедневно его желали посетить около 80 тыс. человек, что при одновременной вместимости в 800 людей составляло большое неудобство. В планах создателей было в 10 раз меньше народа. Поэтому потребовалось ограничить число туристов. Людей на мост запускают только в три захода, для соблюдения техники безопасности.
Данное строение располагается на территории национального лесного парка, признанного ЮНЕСКО объектом всемирного наследия.

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