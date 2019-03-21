Правительство продлевает соглашение с нефтяниками о ценах на топливо

21.03.2019 21:25



Согласно сообщению Дмитрия Козака, занимающего пост вице-премьера России, правительство приняло решение о продлении договоренностей с нефтяными компаниями, которые «сдерживают» цены на автомобильное топливо на внутреннем рынке, сообщает «RT». Соглашение будет продлено на еще один годовой квартал. Продление данного соглашения необходимо, поскольку правительство России занимается разработкой механизма регулирования-лицензирования экспорта нефти и её субпродуктов.