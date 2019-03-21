В Венгрии заявили о потере $7 млрд из-за санкций против России

21.03.2019 20:58



Петер Сийарто, занимающий пост министра иностранных дел Венгрии, заявил, что бюджет его страны потерял более $7 млрд из-за санкций, наложенных странами Европы на Россию, сообщают «РИА новости». Изначально, до введения санкций, Венгрия рассчитывала на увеличение суммарного годового товарооборота с Россией до показателя в $10 млрд, но данного роста не произошло, а Венгрии пришлось приложить очень значительные усилия для того, чтобы поддержать уровень необходимого для страны товарооборота на соответствующем уровне.