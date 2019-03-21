Украина стала мировым лидером по недоверию к власти

21.03.2019 20:51



Согласно результатам социологического исследования, Украина занимает первое место в мире по уровню недоверия граждан страны к своему правительству, сообщает ИА «REGNUM». Уровень доверия украинцев властям своей страны находится на отметке в 9%, а данный показатель является самым низким в мире. Также было выяснено, что уровень доверия к Виктору Януковичу, бывшему президенту, сбежавшему из страны, составляет 24%, что практически в три раза превосходит доверительный рейтинг Петра Порошенко.