Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

21.03.2019 19:56



В отношении Руслана Якубаева, являющегося федеральным судьей Кузьминского районного суда, была инициирована проверка со стороны отечественных правоохранительных структур, сообщает «ТАСС». Официальных данных о причинах проведения подобной проверки не имеется, известно лишь то, что Якубаев был задержан сотрудниками ФСБ России в здании Кузьминского суда, но за что именно – неизвестно. Пресс-служба районного суда не предоставила официальных комментариев касательно случившегося.