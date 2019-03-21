В Росстате рассказали о росте зарплат чиновников

21.03.2019 17:57



Как сообщают специалисты Росстата, средняя заработная плата гражданских госслужащих в регионах в прошлом году выросла на 7,7% по сравнению с показателями 2017 года и составила 49,4 тыс. рублей, а зарплата муниципальных госслужащих, работающих в субъектах РФ, увеличилась на 7,9% до 42,1 тыс. рублей. При этом общее количество гражданских госслужащих в регионах составляет 691,8 тыс. человек, а муниципальных госслужащих - 299,8 тыс. человек, пишет ТАСС.