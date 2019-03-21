Госдума приняла законопроект об ипотечных каникулах

21.03.2019 17:26



Депутаты Государственной думы РФ приняли законопроект об ипотечных каникулах, внесенный на рассмотрение Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко во главе группы депутатов. Законопроект принят в первом чтении. Согласно данному документу, при возникновении трудных жизненных ситуаций гражданин России сможет получить отсрочку от платежей по ипотечному кредиту на 6 месяцев или уменьшить сумму платежей. К трудным жизненным ситуациям авторы законопроекта отнесли потерю работы, получение инвалидности первой и второй группы, потерю кормильца, временную нетрудоспособность в течение двух месяцев, снижение семейного дохода супругов более чем на 30%, пишет РИА Новости. По инициативе президента России Владимира Путина, ипотечные каникулы будут распространяться на все выданные ипотечные кредиты.